Eşek ‘Sakıb’: Dostluğuyla gündem oldu

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde hayvancılık ile uğraşan 27 yaşındaki Cihan Çelik’in, ‘Sakıb’ ismini verdiği eşeğiyle paylaştığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Hayvancılıkla uğraşan gencin eşeği ‘Sakıb’ ile dostluğu sosyal medyada gündem oldu

İlçeye bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan Çelik, dört yıl önce babasının bir ayı saldırısında yaralanması sonrası köyde ailesinin hayvanlarına bakmaya başladı.

Babasının 2017’de aldığı eşeğin köyde kapıyı kendi başına açtığını gören Çelik, bu anları cep telefonuna kaydetmeye ve Instagram hesabından paylaşmaya başladı.

Videoları ilgi gören ve takipçi sayısı artan Çelik, ‘Sakıb‘ ismini verdiği eşeğiyle kurduğu sıkı dostluğu gözler önüne seren görüntüler çekmeyi sürdürüyor.

AA’ya konuşan Çelik, Sakıb ile iyi dostluk kurduğunu söylüyor: “Aileler beni izliyor, çocukları benim sayemde hayvanları seviyormuş. Bunlar güzel şeyler. Bazen bana resim atıyorlar. Bazen ‘Sakıb’ın resmini çizip bana atıyorlar. Çok olumlu mesajlar alıyorum.”