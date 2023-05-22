Escobar’ın korku filmlerini andıran malikanesi

Dünyaca ünlü uyuşturucu baronu, hayatı kitap, dizi ve filmlere konu olan Pablo Escobar’ın Kolombiya’nın Guatape’deki ‘La Manuela’ adı verilen malikanesi havadan görüntülendi.

Fotoğraflar: AA

Escobar’ın uyuşturucu imparatorluğunun ana merkezlerinden biri olarak gösterilen mülk, 1990’ların sonunda Kolombiya hükümeti tarafından uyuşturucu kaçakçılığını önleme çabalarının bir parçası olarak ele geçirilmişti.

Daha sonra, Escobar’ın mirasının tüm izlerini silmeye çalışan rakip uyuşturucu çetesi PEPES tarafından 1993 yılında yakılıp harap edilen malikanenin kaderi karanlık bir hal aldı.

Harabe halindeki malikane korku filmlerinden bir sahneyi andırırken, eski ihtişamından sadece birkaç dağınık kalıntı görülebiliyor.