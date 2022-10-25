Eşcinsel çiftin düğün pastasını yapmayı reddetmişti: Mahkeme lehine karar verdi

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki bir pastane sahibi, düğün pastasını yapmayı reddettiği eşcinsel çiftin açtığı davada haklı bulundu.

Fotoğraf: www.nbcnews.com

Eyaletteki yurttaş hakları ve anayasal hakları savunan daire, ayrımcılığa uğradıklarını belirterek şikayette bulunan bir çift adına Bakersfield’daki ‘Tastries Bakery’ye dava açmıştı.

Dava dilekçesinde, pastanenin sahibi Cathy Miller’ın kasıtlı olarak eşcinsel çifte ayrımcılık yaptığı ve eyaletin yasalarını çiğnediği belirtildi.

Miller da eşcinsel evliliği ‘kendi Hristiyan inancına uygun bulmadığını’ ve inancına aykırı bir şeyi yapmak istemediğini belirterek kendini savundu.

Miller’ın avukatları, müvekkillerinin fikir ve inanç özgürlüğü hakkını kullandığını, amacının kimseye ayrımcılık uygulamak, dışlamak olmadığını söyledi.

Mahkemenin hakimi Eric Bradshaw Miller’ı haklı buldu, inancı gereği yapmayı reddettiği bir şeyin yasanın ihlaline girmeyeceğini söyledi.

Kararı memnuniyetle karşılayan Miller, ”Bu toplumda huzur içinde beraber yaşayabileceğimizi umuyorum” dedi.

Davayı açan kurumun sözcüsü hayal kırıklığına uğradıklarını söyledi.