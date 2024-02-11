Eş zamanlı oyuncu sayısı en fazla 15 oyun

Steam’in verilerine göre eş zamanlı oyuncu sayısı rekorunu elinde bulunduran 15 oyunu haberimizde derledik.

Hogwarts Legacy, PUBG, Apex Legends.

Oyunların popülerliği hakkında fikir veren ölçütlerden birisi de ‘eş zamanlı oyuncu sayısı’ (concurrent player).

Eş zamanlı oyuncu sayısı, bir oyunu aynı anda oynayan oyuncu sayısı demek. Örneğin, şu an herhangi bir oyunun içinde aynı anda 100 bin kişi bulunuyorsa eş zamanlı oyuncusu sayısı 100 bin oluyor. Bu sayı bir dakika, saat veya gün sonra artabilir ya da azalabilir.

En yaygın oyun platformlarından Steam de, bünyesinde oyunların ‘eş zamanlı oyuncu sayısı’ verisini tutuyor.

‘Steam Charts Data Base’in aktardığına göre bir zaman diliminde en çok oyuncunun bulunduğu ilk 15 oyun ve oyuncu sayısı şöyle:

PUBG (3 milyon 257 bin 248 kişi)

Palword (2 milyon 101 bin 867 kişi)

Counter Strike 2 (1 milyon 818 bin 773 kişi)

Lost Ark (1 milyon 325 bin 305 kişi)

Dota 2 (1 milyon 295 bin 114 kişi)

Cyberpunk 2077 (1 milyon 54 bin 388 kişi)

Elden Ring (953 bin 426 kişi)

New World (913 bin 634 kişi)

Hogwarts Legacy (879 bin 308 kişi)

Baldur’s Gate 3 (875 bin 343 kişi)

Goose Goose Duck (702 bin 845 kişi)

Apex Legends (624 bin 473 kişi)

Valheim (502 bin 387 kişi)

Call of Duty Warzone (491 bin 670 kişi)

Terraria (489 bin 886 kişi)

Editör notu: Liste sadece Steam’deki oyunları kapsıyor.