Eş Şebab Somali’de otel bastı: 21 ölü, 117 yaralı

Radikal İslamcı eş Şebab’ın Somali’nin başkenti Mogadişu’daki bir otele düzenlediği baskında çoğu sivil 21 kişinin hayatını kaybettiği ve 117 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Somali güvenlik güçleri, baskının 30 saat sürdüğünü ve rehin tutulan 106 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Cuma günü Hayat Hotel’e giren örgüt militanları, etrafa rastgele ateş açarak otel müşterilerini rehin almıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre bir yetkili, oteli basan militanların güvenlik güçlerince öldürüldüğünü aktardı ancak örgüt, bazı üyelerinin kaçtığını duyurdu.

Yetkililer, olayla ilgili net bilgiler veremedi. Reuters’a bilgi veren bir güvenlik yetkilisi, militanların bomba yüklü araçlarla otele girdiklerini söyledi.

Otelin hükümet çalışanlarının buluşmalarında sıklıkla kullandığı bir otel olduğu biliniyor. Baskında otel büyük ölçüde hasar aldı. Olay yerinden gelen görüntülerde otelin çatısında patlamalar olduğu ve dumanlar çıktığı görülüyor.

Merdivenleri patlattılar

Militanların otelin girişindeki merdivenleri patlattığı, bu nedenle güvenlik güçlerinin baskının ilk saatlerine otelin giriş katlarına ulaşamadığı da gelen bilgiler arasında. Mogadişu’da yaralıların götürüldüğü hastanenin müdürü AFP’ye verdiği bilgide en az 40 kişinin otel baskınında ve yakındalardaki başka bir havan topu saldırısında aldıkları yaralardan dolayı tedavi altında olduğunu aktarmıştı.

El Kaide bağlantılı Eş Şebab Somali’de 10 yıldan uzun süredir hükümete karşı saldırılar düzenliyor. Örgüt orta ve güney Somali’nin büyük kısmını kontrol altında tutuyor. Ancak son yıllarda hükümetin kontrolündeki başka yerlerde de etkisini artırdı.