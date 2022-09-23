Erzurum’da, ‘Hemşireleri kırbaçlayın’ diyen müdür görevden alındı

Erzurum’daki Horasan Devlet Hastanesi’nde görevli bakım hizmetleri müdürü, hemşirelere uygunsuz sözler sarf ettiği gerekçesiyle görevden alındı.

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Söz konusu müdürün, “Çalıştırmıyor musunuz bu hemşireleri çalıştırın. Kırbaçlayın” demesi sağlık çalışanlarını harekete geçirmiş, sosyal medyada ‘Sağlıkçıya Kırbaç’ etiketiyle gündem olmuştu.

Türk Sağlık-Sen, Erzurum şubesi avukatlarının hastaneye gittiğini, görüşmeler yaptığını ve kendilerine bu kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bilgisinin iletildiğini duyurmuştu. Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti: ”Süreç sendikamız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Hiçbir hemşire arkadaşımıza, hiçbir çalışana haksızlık ve hadsizlik yapılması, kötü söz söylenmesini kabul etmedik, etmeyiz. Buna tevessül edenlere meşru zeminlerde gereken yapılacaktır. #SağlıkçıyaKırbaç”

İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, yazılı açıklamasında, ‘Horasan Devlet Hastanesinde görevli sağlık bakım hizmetleri müdürünün acil servisleri gezerken oradaki çalışanlara yönelik sarf ettiği sözlerin, her ne amaçla olursa olsun hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini’ belirtti.

Olumsuz sözlerin kendilerini derinden üzdüğünü kaydeden Bedir, “İlgili kişinin sözleşmesi bakanlığımızca feshedilmiş ve görevden alınmıştır” ifadelerine yer verdi.