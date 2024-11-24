Erzurum’da araca giren kedi yavrusu, 850 kilometre sonra Çankırı’da fark edildi

Erzurum’da aracın altına giren kedi yavrusu, yaklaşık 850 kilometrelik yolculuktan sonra Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde çıkarıldı.

Fotoğraflar: AA

Mehmet Karakaya, hafif ticari aracıyla Erzurum’dan İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı. Karakaya, Çerkeş’e yaklaştığında aracından kedi sesi geldiğini fark etti.

Bunun üzerine yardım istemek için ilçe merkezine giren Karakaya, Karayolları Çerkeş Bakımevi Şefi Erol Yazı’yla karşılaştı.

İtfaiyeye giderek durumun anlatılması üzerine kedi, aracın yakıt deposu bölümünde bulunarak çıkarıldı.

Erzurum’dan beri aracın altında seyahat ettiği tahmin edilen ve ‘Dadaş’ ismi verilen kediyi Karayolları Çerkeş Bakımevi personeli sahiplendi.

İtfaiye personeli Emre Bal kedinin aracın altında derinlere gittiğini belirterek şöyle konuştu:

“Deponun üstüne kadar gitmiş kedi. Muhtemelen Erzurum’dan Çerkeş’e kadar seyahat etti.

Burada ekipmanlarımızla kediyi kurtardık. Erol Bey de kedinin bakımını üstlendi. Erzurum’dan bir misafirimiz oldu.”