Erzincan’ın üzümlü sarucu, coğrafi işaret sayesinde daha çok tanınacak

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde Cimin üzümü ve cevizle hazırlanan yöreye özgü sarucun coğrafi işaretle tescillenmesi sayesinde bilinirliğinin artması hedefleniyor.

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İlçede evlerde yaygın üretilen ve çerezlik olarak tüketilen Erzincan Üzümlü sarucu, Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumunca bu yıl tescil edildi.

Kendine has aroması, ince kabuğu ve buğulu yapısıyla yöreye has sofralık bir üzüm çeşidi olan tescilli Cimin üzümünün iri tanelerini seçen kadınlar, bıçakla meyveyi çekirdeklerinden ayırıyor. Güneşte kurumaya bırakılan üzüm taneleri, yörede yetişen iri taneli ve beyaz cevize sarılarak iğneyle ipe dizildikten sonra kış aylarında tüketilmek üzere tekrar kurumaya bırakılarak saruç haline geline geliyor.

Üzümlü Ziraat Odası Başkanı İhsan Yeşilbaş, geçmişte sarucun sadece kışlık çerez olarak üretildiğini, son yıllardaysa ticaretinin yapıldığını belirten Yeşilbaş tescil çalışmalarının bu lezzete değer katacağının altını çizdi: “İnsanlar, damak tadını aldı ve artık istiyorlar. Üzümümüz coğrafi işaret aldıktan sonra insanlar daha da tanımaya başladı. İnşallah iyi bir sektör haline getiririz.”

Ailesiyle üretim yapan Mehmet Işık da iki asırlık geçmişi bulunan sarucun, günümüzde çoğu hane için gelir kapısı haline geldiğini anlattı.

