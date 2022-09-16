Erzincan’ın Cimin üzümünde hasat dönemi: Mayhoş tadı tercih sebebi

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yetişen, yörenin tescilli ürünlerinden ‘Cimin üzümü’nün ağustos ayında başlayan hasadı sürüyor.

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Kentin önemli gelir kaynakları arasında yer alan Cimin üzümü, ince kabuğu ve iri tanelerinin yanında şeker oranının düşük olması dolayısıyla da tercih ediliyor.

Sabahın ilk ışıklarında kentin bağlarında başlayan hasat mesaisinde üreticiler, narin yapısıyla meyvesine fazla dokunmadan topladıkları üzümleri kasalara doldurup satışa hazır hale getiriyor.

Uygun hava koşulları dolayısıyla yaklaşık 8 bin ton rekolte beklenen üzüm, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nin yanında Türkiye’nin farklı illerine satılıyor.

Üretici Muhammet Karakelle, yöreye özgü üzümün kasıma kadar satışının devam ettiğini, aroması, iriliği, sululuğu ve şeker oranının düşüklüğü nedeniyle tercih edildiğini, yiyen herkesin çok beğendiğini söyledi.

Cimin üzümü satıcısı Salim Doğan da yağışların az olmaması nedeniyle üzümlerde çatlama ve benzeri şeyler olmadığını belirterek, ”Üzümümüzün rekolte durumu ve kalitesi iyi. Mayhoş bir tadı var” dedi.



Yöre sakinlerinden Abdulkadir Gülmez de Cimin üzümünü şu sözlerle övdü: “Tadıyla ve kendi doğal yapısıyla, üzerindeki dumanıyla bu yöreye aittir. Başka bir yerde yetişmeyen, herkesin tadına bakmasını tavsiye ettiğim bir üründür.”