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Yaramazlara biraz batar!

Erzincan’da köpeklerin saldırdığı dokuz yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan dokuz yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre Üzümlü ilçe merkezinde bir park yakınında oynayan dokuz yaşındaki E.B., aniden bölgede bulunan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.


Durumu fark eden çevredeki yurttaşlar, çocuğun yardımına koşarak köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.

Yaralanan çocuk ise olay yerine çağrılan ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki müdahale ve tedavilerin ardından E.B., ambulansla Erzurum’a sevk edildi.

Erzincan Valisi Mehmet Makas da yaralanan çocuğu hastanede ziyaret ederek doktorlardan sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

E.B.’nin tedavisinin sürüdüğünü belirten Makas, şunları söyledi: “Şu an için hayati bir tehlikesi söz konusu değil. Ancak çocuğumuzu ailenin de talebi üzerine Erzurum’da Araştırma Hastanesi’ne sevk ediyoruz. Tedavi sürecini adım adım takip edeceğiz.”

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