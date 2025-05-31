Erzincan'da çiftçiler yaban domuzu nöbetinde

Erzincan merkeze bağlı Hancıçiftliği köyünde yaban domuzları, pancar tarlalarına zarar verdi, çiftçiler gece nöbet tutmaya başladı.

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Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Hancıçiftliği köyünde pancar tarlalarına giren yaban domuzları beş dönümlük alana zarar verdi.

Bölgeye ışıklandırma sistemi kurup güvenlik şeridi çeken köylüler mahsulleri korumak için tarlada nöbet tutmaya başladı.

63 yaşındaki çiftçi Alican Çetin, AA muhabirine, tarlasına sürekli domuz sürüsünün girerek zarar verdiğini ve durumu ilgili yerlere şikayet ettiğini söyledi.

Yaklaşık 40 tonluk pancarın tahrip olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu:

“Pancarın kökünden çıkmasından dolayı bu mevsimden sonra yeşermesi mümkün değil. Bu pancar yetişene kadar bütün çiftçilerimiz devamlı huzursuz ve pancarının ne şekilde yetişeceği konusunda endişeli. Domuzlar gece saatlerinde bizim olmadığımız vakitte sabaha karşı geliyorlar sinsi şekilde tarlalara giriyorlar.”