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Yaramazlara biraz batar!

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle trafiğe kapandı

Erzincan-Sivas kara yolu heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı.

Fotoğraf: AA

Etkili olan yağışın ardından iki kentin ulaşımının sağlandığı kara yolunun Erzincan’daki Sakaltutan tüneller mevkisinde heyelan meydana geldi.


Kara yolunun 25’inci kilometresinde yamaçtan düşen kaya parçaları ve toprak, su ile sürüklenerek yolu ulaşıma kapattı.

İhbar üzerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve Karayolları ekipleri bölgeye gitti.

AA’nın aktardığına göre heyelan kara yolunda çift yönlü yaklaşık 3’er kilometrelik araç kuyruğuna neden odu.

Yaklaşık iki saat süren çalışma ardından yol ulaşıma açıldı.

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