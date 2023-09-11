Ertan Erol: Obrador’un siyasal mirası yeri doldurulması zor bir niteliğe sahip

Meksika’da 2024’te gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleri için muhalefetin ve iktidar partisi Morena’nın adaylarını belirlemiş olmasıyla kampanya süreci de başlamış bulunuyor.

Hiç şüphesiz ki ABD’nin bugüne kadar sonuç vermemiş olan kartellerle sürekli savaş stratejisinin yerine yeni ve bölge halklarının tecrübelerinden ve geleneklerinden yararlanılarak bir strateji belirlenmesi çok önemli bir yenilik. Güvenlik retoriğinin yükselişte olduğu, uyuşturucu kartelleri arasındaki çatışmanın derinleştiği ve kayıpların arttığı bir dönemde uyuşturucu ile legalizasyon ve kontrollü kullanım gibi araçları öne çıkararak mücadele etme önerisi kamuoyunun genelinde kabul bulmuyor. Bu sebeple, bölgesel olarak bu tip kararların alınıp uygulanması gerçek anlamda uyuşturucu ile mücadeleyi silahsızlaştırma yönünde cesur bir adım anlamına geliyor. Obrador’un siyasal mirasının sadece Meksika için değil, bölgesel iş birliği açısından da yeri doldurulması zor bir niteliğe sahip olduğu ise yadsınamaz bir gerçek.

Ertan Erol’un yazısı