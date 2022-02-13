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Yaramazlara biraz batar!

Ermenistan’daki deprem Ardahan’da hissedildi

Ermenistan’da meydana gelen 5.3 deprem Ardahan’da hissedildi.

AA’ya konuşan vali Hüseyin Öner, kentte olumsuz bir durumu olmadığını belirterek, depremin Ermenistan’da meydana geldiğini söyledi.


Kent genelinde depremin his edildiğini aktaran Öner, şunları ifade etti: “Sınır köylerimizin tamamını taradık, Şükür şuan bize gelen olumsuz bir durum yok. Söz konusu bölgeye sınır olan Çıldır ilçemizdeki tüm köyler tarandı. Diğer ilçeler de tarandı.”

Ardahan kent merkezinde ise deprem kısa süreliğine paniğe neden oldu.

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