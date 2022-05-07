Erman Toroğlu: O kadar yükselttiler ki, altında kaldılar çıtanın!

Seneye eğer baştan bir kopma olmazsa, tuhaf bir lig izleyeceğiz.

Federasyonla, Tahkim ve Disiplin Kurullarıyla, MHK ve hakemlerimizle birlikte hem çalacağız, hem oynayacağız. Öyle görünüyor.

20 sene önceye döndük. 20’nci sıradayız. Hiç unutmuyorum, Türk futbolunun marka değerini yükseltecekti bazı arkadaşlar bayağı da yükselttiler. O kadar yükselttiler ki, altında kaldılar çıtanın!

Eskiden bir dans yapılırdı… Bir çıtanın altından geriye doğru bel bükülerek geçilmeye çalışılarak yapılan, adı Limbo! İşte bunu oynamaya çalışanlar, o çıtanın altında kaldılar cümbür cemaat!

Erman Toroğlu’nun yazısı