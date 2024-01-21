Yaramazlara biraz batar!

Erman Toroğlu: Bu takımın bu duruma düşmesinde iki kişinin büyük payı var

Belli aralıklarla Pendik‘te facialar oluyor… Bu sefer de bu faciayı Beşiktaş yaşadı. Siyah-beyazlılar hiçbir şey yapamadı. Bu kadro ile zaten yapmaları zor. Ama şunu net bir şekilde söyleyebilirim; bu takımın bu duruma düşmesinde iki kişinin büyük payı var; biri Ahmet Nur Çebi, diğeri Şenol Güneş…

Yazık! Kabak yenilerin başına patladı. 


Beşiktaş hücum etti gibi gözüküyor ama gol atamazsan bu hücumların hepsi yalancı hücum olur. Siyah-beyazlılar için daha da kötüsü, kalelerine gelen her kontrada golü yediler.

Zaten bu karşılaşma Beşiktaş’ın devre arasında ve seneye nasıl bir kadro yapılanması içine gireceğinin göstergesi. Beşiktaş’ın Portekizli teknik direktörü nasıl bir kadroya düştüğünü dün gece iyice anlamıştır. 

Erman Toroğlu’nun yazısı

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