Erman Toroğlu: Abdulkadir Bitigen çok iyi bir hakem değil

Beşiktaş haraketli değil, Konyaspor her zamanki defans oyununu iyi yapıyor. Ama ikinci devre iki taraf için de hareketli geçti. Yani güzel bir 45 dakika oldu. Kestirmeden anlatmak lazımsa maçın hakkı beraberlikti. Futbolda ayağına gelen fırsatları kaçırmayacaksın. İki takım da çok top kaybetti. Kazandılar yine kaybettiler. Belki de maçın heyecanı bundan oldu. Kalite var mıydı? Bence yok. Heyecan var mıydı? Süper… Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen çok iyi bir hakem değil… İdare ediyor maçı, yönetmiyor. Zaten yönetme kabiliyeti yok.
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