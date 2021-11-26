Erman Özgür: İşi çözen Galatasaray’dı

İki takımın da önde yapmaya çalıştığı presin getirisi olan pozisyon ve gol bulma çabalarında, işi çözen Galatasaray’dı. Şu bir gerçek, Galatasaray kazandığı ilk toplarda Feghouli’yi ne kadar çabuk bulursa, gol bulma ihtimali de o kadar yüksek. Feghouli de daha 10. dakikada nefis hazırladı, sürpriz çıkışıyla Cicaldau bitirdi. Devamında topu biraz fazla Marsilya’ya bırakmasına rağmen biraz Muslera’nın kurtarışları, biraz Dieng’in ve Marsilya’nın şanssızlığı, kısacası Galatasaray için gol yememesi büyük şans oldu.
SON HABERLER
Ekonomist Kerim Rota: Tarih ‘Erdoğan krizi’ diye yazacak
Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota, son dönemde ekonomide yaşananları “Erdoğan krizi” diye nitelendirerek, “Bu aslında bir el yapımı kriz. Hükümetin kendi faiz takıntılarından ortaya çıkmış bir kriz” dedi.
Hapiste 1500 gün: Kavala, 29 Kasım’a kadar çıkmazsa yaptırım süreci başlıyor
‘İşin bu noktaya kadar gelmiş olması bile aslında çok ağır bir gösterge Türkiye açısından.’
Kılıçdaroğlu: Hakiki Müslümanların Saray’ın yanında yeri yoktur
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘samimiyetsiz davranmak’la suçladı.
İki yabancı bankadan kara tablo: Düşük büyüme, yüksek enflasyon, oynak kur
Yatırım bankaları JP Morgan ve Deutsche Bank, Türkiye ekonomisinde büyümenin 2022’de yavaşlayacağını, yüksek enflasyon ve kurda istikrarsızlığınsa süreceğini öngördü.
AB’den 5-11 yaş grubu için BioNTech aşısına onay
Avrupa Birliği İlaç Otoritesi, 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yapılabilmesine onay verdi.