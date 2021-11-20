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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: İrfan Can’ın performansı çok kritik

Pereira’nın aldığı sonuçlar ve gereksiz inadı Galatasaray maçı için nihayet tüm kaliteli ayakları sahaya atma mecburiyeti getirdi. Burada İrfan Can’ın performansı çok kritik. Kendisi gibi kolay top kaybetmeyen, Pelkas ve Mesut ile arkasında takımın en iyi orta saha tandemi Sosa ve Mert Hakan seçimleri, İrfan’ın performansını da olumlu etkiler.

Erman Özgür’ün yazısı


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Demirtaş’ın desteği ve özeleştiri vaadinin önemi…

‘Dışarıdaki’ siyasetçilerin çoğundan daha etkili siyaset yapan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğu’nun ‘helalleşme’ çıkışına hiç vakit kaybetmeden yanıt verdi ve bu girişimi “değerli bulduğunu” açıkladı. yazısı önemli. Özeleştiri vaadi ve çabası, ayrıca dikkate değer.

Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 215’inci kez rektörlük binasına döndüler. Yapılan açıklamada ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına getirdiği İlhami Öztürk atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.”

Hafta başı hava ısınıyor

Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.