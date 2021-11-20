Erman Özgür: İrfan Can’ın performansı çok kritik

Pereira’nın aldığı sonuçlar ve gereksiz inadı Galatasaray maçı için nihayet tüm kaliteli ayakları sahaya atma mecburiyeti getirdi. Burada İrfan Can’ın performansı çok kritik. Kendisi gibi kolay top kaybetmeyen, Pelkas ve Mesut ile arkasında takımın en iyi orta saha tandemi Sosa ve Mert Hakan seçimleri, İrfan’ın performansını da olumlu etkiler.

Erman Özgür’ün yazısı