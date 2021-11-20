Erman Özgür: İrfan Can’ın performansı çok kritik

Pereira’nın aldığı sonuçlar ve gereksiz inadı Galatasaray maçı için nihayet tüm kaliteli ayakları sahaya atma mecburiyeti getirdi. Burada İrfan Can’ın performansı çok kritik. Kendisi gibi kolay top kaybetmeyen, Pelkas ve Mesut ile arkasında takımın en iyi orta saha tandemi Sosa ve Mert Hakan seçimleri, İrfan’ın performansını da olumlu etkiler.
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Demirtaş’ın desteği ve özeleştiri vaadinin önemi…
‘Dışarıdaki’ siyasetçilerin çoğundan daha etkili siyaset yapan Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğu’nun ‘helalleşme’ çıkışına hiç vakit kaybetmeden yanıt verdi ve bu girişimi “değerli bulduğunu” açıkladı. yazısı önemli. Özeleştiri vaadi ve çabası, ayrıca dikkate değer.
‘Sıradışı’ faiz indirimlerine ‘sıradışı’ gerekçe: Coğrafya, iç dinamik, toplumsal yapı
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, bankacı ve ekonomistlerin iktisadi gerekçelerle açıklamakta zorlandığı Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini yorumladı: “Ülke ekonomilerinin iyi hale gelebilmesi için siz kendi coğrafyanıza, toplumsal yapınıza, ülke içi dinamiklere göre kararlar almak zorundasınız.”
Magnesia Antik Kenti’nde 2 bin 500 yıllık Zeus Tağınağı gün ışığına çıkarıldı
Aydın’ın Germencik ilçesi Magnesia Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, dönemin en iyi mimarı olarak bilinen Hermogenes tarafından yapılan, 2 bin 250 yıllık Zeus Tapınağı’nın 3’te 2’lik bölümü ortaya çıkarıldı. Tapınağın yıkılan sütunları restorasyonla eski haline dönüştürüp ziyaretçilere açılacak.
Boğaziçi’nde ‘kayyım’ düzeni: Hukuksuzca kadrolaşanları istifaya davet ediyoruz
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri her iş günü olduğu gibi bugün de ‘Kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz’ diyerek arkalarını 215’inci kez rektörlük binasına döndüler. Yapılan açıklamada ‘kayyım rektör’ Naci İnci’nin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün başına getirdiği İlhami Öztürk atamasının Boğaziçi kriterlerine uymadığı belirtildi: “Atanmış Rektör Naci İnci ve yönetimi ile bugüne kadar hukuksuzca kadrolaşmış tüm isimlerin istifasını talep ediyoruz.”
Hafta başı hava ısınıyor
Yurdun batı ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren artacağı tahmin ediliyor.