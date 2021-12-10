Erman Özgür: Hem enerjisi yüksek hem de kaliteli takım görüntüsü

Galatasaray lige nazaran tamamen değişen Avrupa konsantrasyonunun yanında Fatih Terim’in Babel ve Feghouli tercihi ile hem enerjisi yüksek hem de kaliteli bir takım görüntüsü verdi. Lazio’nun galibiyete daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen risk almaması ve Galatasaray oyun üstünlüğünü ilk yarı boyunca rakibine vermemesi bizim için pozitif ayrıntılar oldu. İmmobile’nin pozisyonu hariç işin savunma tarafı neredeyse kusursuzdu. 2. yarıya başlangıçta tempo daha da düşüktü.

Erman Özgür’ün yazısı