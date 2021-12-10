Erman Özgür: Hem enerjisi yüksek hem de kaliteli takım görüntüsü

Galatasaray lige nazaran tamamen değişen Avrupa konsantrasyonunun yanında Fatih Terim’in Babel ve Feghouli tercihi ile hem enerjisi yüksek hem de kaliteli bir takım görüntüsü verdi. Lazio’nun galibiyete daha fazla ihtiyacı olmasına rağmen risk almaması ve Galatasaray oyun üstünlüğünü ilk yarı boyunca rakibine vermemesi bizim için pozitif ayrıntılar oldu. İmmobile’nin pozisyonu hariç işin savunma tarafı neredeyse kusursuzdu. 2. yarıya başlangıçta tempo daha da düşüktü.
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Hava kirliliği Alzheimer’a da zemin hazırlıyor
Alzheimer’a yol açan risk faktörlerine, hipertansiyon, diyabet, stres, kötü beslenme, hareketsiz yaşam gibi nedenlerden sonra hava kirliliği de eklendi. Bunama riskimizi düşürmek için temiz hava solumamız gerekiyor. Tabii bulabilirsek!
Telifte dijital çıkmaz: Milyonlar dinliyor ama müzik emekçileri kazanmıyor
Yeni yıla doğru dijital platformlar 2021 yılında en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşmaya başladı. Bu paylaşımlarsa beraberinde telif tartışmalarını getirdi. Zira müzik emekçileri özellikle pandemi döneminde yaşanan kapanmalar nedeniyle uzun süre işsiz kalmış ve maddi zorluk çekmişti.
Mastürbasyon yaptırmakla suçlanan ‘cinci hoca’ tutuklandı
Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ömer San isimli ‘cinci hoca’nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü.
Çiftçi çaresiz, yetkililer sessiz: Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 lira
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki anormal artışın, Türkiye’yi önümüzdeki süreçte gıda krizine sürükleyebileceğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı: “Gübre fiyatlarındaki artış hızı, doları, altını ve mazotu geçti. Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 liraya ulaştı.”
Sigarada zamlar devam ediyor
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, TT grubu sigaralara zam geldiğini duyurdu.