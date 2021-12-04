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Yaramazlara biraz batar!

Erman Özgür: Beşiktaş’ın çilesinin bitmediğinin ispatı

Ghezzal’ın servisleri ise genelde Batshuayi’nin formsuzluğuna kurban gitti. Uzun zamandan beri skora dokunan oyuncu arayan Beşiktaş’ta Can Bozdoğan’ın oyunu maçın ikinci yarısında da gittikçe büyüdü. Ancak Beşiktaş genel anlamda özgüvensiz ve tedirgin görüntüsünden kurtulamadı. Bu görüntüye Sergen Yalçın’ın Ghezzal’ın yerine Topal hamlesini yapması adeta tedirginliğin ispatı gibiydi. Kasımpaşa bu fırsatı kaçırmadı. Umut Bozok’un attığı gol ve kaybedilen 2 puan Beşiktaş’ın çilesinin bitmediğinin ispatı gibiydi.

Erman Özgür’ün yazısı


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