Erman Özgür: Beşiktaş için belki de son fırsat

Duran top savunmasında alandan çok adam adama savunmayı tercih etmesi kolay gol yememek adına önemli. Zaten eksiklerinden dolayı kulübesi de sağlam olmayan Beşiktaş için erken ya da duran toptan geri düşmek yine çok kötü bir senaryoya dönüşebilir. Matematik ne der, gruptan çıkma ihtimali falan bilmem ama Beşiktaş için Şampiyonlar Ligi’nde puan ya da puanlar alabilmek için belki de son fırsatı olan maça çıkıyor.

Erman Özgür’ün yazısı