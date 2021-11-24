Erman Özgür: Ajax’a karşı işimiz hiç kolay değil

Aslında puan durumunun umutsuzluğunu bir yana koyup sadece Şampiyonlar Ligi maçının tadını çıkarmak, alınan her puanın maddi getirisini hesaplamak ya da ülke puanını düşünmek önemli derdim ama Beşiktaş takımının haleti ruhiyesi buna da pek müsait değil. Karşısında gruptan çıkmayı garantilemiş ve dünya futboluna yeni yıldızlar katmayı amaçlayan, temposu yüksek Ajax’a karşı da işimiz hiç kolay değil.
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Ekonomist görüşleri: Dolar daha ne kadar çıkar, çözüm erken seçim mi?
TL’nin altı haftadır kesintisiz değer kaybetmesi sonrası bazı ekonomistler artık mevcut iktidarın vadesini doldurduğu görüşünde.
Twitter’da kur: Devletin yetkili birimleri sadece seyir mi ediyor?
Türk Lirası’nın dolar karşısındaki tarihi eriyişi Twitter’da da gündemin birinci sırasında.
DSÖ, ilk kez bir Covid-19 antikor test kitine uluslararası lisans verdi
Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) bağlı Teknoloji Erişim Havuzu (C-TAP) ve İlaç Patent Havuzu (MPP), İspanya Ulusal Araştırma Konseyi’nin (CSIC) geliştirdiği Covid-19 antikoru test kitinin üretimi ve dağıtılması için lisans anlaşmasını onayladı.
AİHM’den KHK’lı hukukçular için tazminat kararı: ‘Daha da ağırları gelecek’
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz’dan sonra Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden uzaklaştırılan hakim ve savcılar için verdiği kararda ‘özgürlük ve güvenlik haklarının ihlal edildiğine’ hükmetti ve Türkiye’yi 2 milyon 135 bin euro tazminat ödemeye mahkum etti.
Demirtaş: Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip Boji’ye bağlayacaklar
Tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, İstanbul’da ‘toplu taşıma kullanması’yla ünlü köpek ‘Boji’ye seslendi: “Korkum o ki, dövizdeki yükselişi de bir şekilde getirip sana bağlayacaklar. Bence şu sıralar döviz bürolarının önünden geçme.”