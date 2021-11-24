Erman Özgür: Ajax’a karşı işimiz hiç kolay değil

Aslında puan durumunun umutsuzluğunu bir yana koyup sadece Şampiyonlar Ligi maçının tadını çıkarmak, alınan her puanın maddi getirisini hesaplamak ya da ülke puanını düşünmek önemli derdim ama Beşiktaş takımının haleti ruhiyesi buna da pek müsait değil. Karşısında gruptan çıkmayı garantilemiş ve dünya futboluna yeni yıldızlar katmayı amaçlayan, temposu yüksek Ajax’a karşı da işimiz hiç kolay değil.

Erman Özgür’ün yazısı