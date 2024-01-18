Erken yaştaki ağır stres kalp hastalıklarını artırıyor

Bilim insanları, erken gençlik dönemindeki ağır stresin ilerleyen dönemde kalp hastalıkları riskini artırdığını ortaya koydu.

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ABD’de araştırmacılar, Güney California Üniversitesi’ne bağlı Çocuk Sağlığı Çalışmaları’na katılan 13 ila 24 yaşlarındaki 276 kişinin verilerini inceledi.

Katılımcılar stres seviyelerine göre ‘sürekli yüksek stres’, ‘zaman içinde azalan stres’, ‘zaman içinde artan stres’ ve ‘sürekli düşük stres’ olmak üzere dört gruba ayrıldı.

Stres obeziteyi, obezite kalp hastalıklarını artırıyor

Bilim insanları, yaptıkları çalışma sonucunda stres seviyesi yüksek kişilerin ilerleyen yaşlarda daha çok kilo aldığını, obezite riskinin yüksek olduğunu ve bu nedenle kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin de arttığını tespit etti.

Araştırmanın yazarlarından Güney California Üniversitesi Doktora Sonrası Araştırma Görevlisi Fanqi Guo, çalışmayı “Bu çalışma, bize erken yaşlarda stres yönetiminin, koruyucu sağlık davranışı olarak önemini gösteriyor” sözleriyle değerlendirdi.

Araştırmanın sonuçları, ‘American Heart Association’ dergisinde yayınlandı.