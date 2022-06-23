Erkek yılanı kullanarak eyaletin en ağır dişi Burma pitonunu yakaladılar

Bir grup biyolog, ABD’nin Florida eyaletinde şimdiye kadar rastlanan en ağır Burma pitonunu bulduklarını açıkladı.

Fotoğraf: National Geographic

Güneybatı Florida Koruma Merkezi’nin açıklamasına göre geçen yıl aralık ayında bulunduktan sonra uyutulan ve nekropsi yapılan dişi pitonun ağırlığı 98 kilo, boyu 5 metreydi. 122 yumurtası vardı.

Merkezin çatısı altında uygulanan, istilacı tür Burma pitonlarına yönelik projenin koordinatörlüğünü yapan biyolog Ian Bartoszek ve ekibi, bu hayvanların hareketlerini incelemek ve onları yakalamak için bir erkek yılana radyo verici yerleştirdi.

Erkek yılanların çevredeki en büyük dişi yılanın ‘peşinde’ olduğunu söyleyen Bartoszek, radyo verici koydukları ‘Dionysus’ adlı ‘gözcü yılan’ sayesinde eyalette gördükleri en ağır dişi Burma pitonunu bulduklarını anlattı.

Bartoszek şöyle konuştu: ”Burada vahşi yaşamı korumak için belirli zamanlarda piton uzaklaştırma programı uyguluyoruz. dişi Burma pitonlarını bölgeden uzaklaştırıyoruz. Samanlıktaki iğneyi nasıl bulursunuz? Bir mıknatıs kullanabilirsiniz. Biz de erkek yılan sayesinde dişiyi bulduk. Dionysus’un bir dişi için orada olduğunu biliyorduk.”

Bartoszek, programın ilk uygulandığı 2013’ten beri eyaletin güneybatısındaki 258 kilometrekarelik alandan 1000’i aşkın pitonun uzaklaştırıldığını sözlerine ekledi.

Daha önceki rekor, 84 kiloluk bir dişi pitona aitti.