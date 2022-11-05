Erkan Kolçak Köstendil imzalı ‘Tamirhane’den yeni fragman

Erkan Kolçak Köstendil’in yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerini Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak’ın paylaştığı komedi filmi Tamirhane’den yeni fragman paylaşıldı. Film, 11 Kasım’da izleyiciyle buluşacak.

Oyuncu Erkan Kolçak Köstendil’in ilk uzun metraj yönetmenlik deneyimi olan Tamirhane seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Nejat işler, Rıza Kocaoğlu, Merve Dizdar, Bülent Şakrak, Ali Seçkiner Alıcı, Gökhan Kıraç, Engin Hepileri, Yaren Alaca, Erkan Kolçak Köstendil ve Erkan Can gibi isimleri buluşturan Tamirhane’nin senaryosu ise filmde de rol alan Bülent Şakrak’ın kaleminden çıktı.

11 Kasım’da vizyona girecek film konusu özetle şöyle:

“Yetiştirme yurdunda büyüyen iki ‘kader kardeşi’ Yılmaz ve Müjdat’a yine kendileri gibi büyüyen manevi babaları Nuri ve İsmet’ten boya ve kaporta dükkanı miras kalır. Bir huysuz ihtiyarın arabasını iki sokak öteye bırakmak için çıktıkları yol, gece yarısı arabaya düz kontakt yapılırken onları gören ihtiyarın kalbinin dayanamaması ile hiç bilmedikleri bir yere çıkar. Olaylar, Yılmaz ve Müjdat’ın ihtiyarın cesedini tiner kazanına koymalarını gerektiren bir noktaya gelir. Dükkanda araba boyamaya devam eden ikili, cesedin bulunduğu yakıt tankından alınan tinerle boyadıkları arabaların muhteşem gözükmeye başladığını fark ederler. İki sokak ötesi çok ilginç bir yere çıkmıştır.”