‘Özgürlük Yürüyüşü’nü bitiren TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “Sosyalist cumhuriyeti mutlaka kuracağız. Kazanacağız dostlarım, mutlaka kazanacağız” dedi.

Fotoğraflar: Twitter

TİP, cezaevindeki Hatay milletvekilleri Can Atalay için özgürlük talebiyle Hatay’dan Ankara’ya düzenlediği yürüyüşün son durağı Ankara Anıtpark’ta ‘İkinci Yüzyılda Cumhuriyete Özgürlük’ mitingi düzenledi.

Burada konuşan Erkan Baş, özetle şunları dedi:

*Tam 28 gündür adım adım yürüyoruz. Köy köy ilçe ilçe yurttaşlarımızla dertleşe dertleşe, konuşa konuşa yürüdük. Ülkenin dört bir yanından haksızlığa, adaletsizliğe, baskıya, zulme karşı adımlarını adımlarımıza katan herkese, bizi hiç yalnız bırakmayan tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. 28 gündür her ihtiyacımızı karşılayıp bu yürüyüşün hedefine ulaşmasını sağlayan arkadaşlarımıza, tüm görev alan yoldaşlarıma, sağlık emekçilerine, doktorlara, hemşirelere, fizyoterapistlere huzurlarınızda bir kez daha teker teker teşekkür etmek istiyorum. Onlar olmasaydı bu yürüyüş olmazdı.

*Kardeşlerim, bu yolculuğa sevgili yoldaşımız, milletvekilimiz Can Atalay’ın esaretine son vermek için çıktık. Bırakmazlar diyenler oldu, artık böyle kabul edin diyenler oldu… En başta şunu söyledik, biz alışmayacağız. Bir seçim kazandılar diye her istediklerini yapacaklarını sananlara karşı kabul etmiyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz dedik. Biz de inat da umut da bitmedi dedik. Haklı olduğumuzu bilerek yürüdük, yürüdükçe güçlendik. Haksızlığa, hukuksuzluğa teslim olmayacağız, alışmayacağız dedik. Ve AYM kararıyla haklılığımız bir kez daha tescillendi.

‘Can’a söz veriyoruz, seni o zindandan alacağız yoldaş’

*Adalet geldi demiyoruz ama zor bir mücadeleyi kazandık. Hep birlikte kazandık. Bu mücadeleyi ülkenin dört bir yanında büyütenlere selam olsun… Şimdi bir adım daha atacağız, gideceğiz ve Can’ı o zindandan çıkaracağız. Mutlaka başaracağız hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Bir şeyi daha söylemem lazım, aylardır böyle olduğunu anlatmaya çalıştık, ancak son 3 gündür artık iyice netleşti. İstanbul’daki mahkeme Saray’dan talimat bekliyor.

*Can Atalay’ın Saray’ın tutsağı olduğu tescillenmiştir. Adalet Sarayı dedikleri binaları Kaçak Saray’ın şubesine çevirmişler! Ama korkunun ecele faydası yok! Buradan Can’a söz veriyoruz, seni o zindandan alacağız yoldaş. Buradan haksız biçimde cezaevlerinde tutulan Gezi tutsaklarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, sadece bu iktidara teslim olmadığı için cezaevinde tutulan tüm arkadaşlarımıza söz veriyoruz hep birlikte özgürleşeceğiz.

‘Cesur olacağız, adım atmaktan korkmayacağız’

*Cesur olacağız, gördüğümüzü söylemekten, yanlışı görünce kökten düzeltmek için ileri adım atmaktan korkmayacağız. İşte buradayız! Anıtpark’tan, Ankara’nın göbeğinden haykırıyoruz! İkinci yüzyılda bunların hepsiyle tek tek hesaplaşacağız. Çünkü biz varız! Çünkü sol var, emekçiler var! Bağımsızlıktan, demokrasiden, sosyalizmden yana… Adaletten, barıştan, özgürlükten yana milyonlar var! 28 gündür adım adım yürümüş, mahalle mahalle gezmiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum, bu ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak büyük bir güç var. Hep birlikte başarabiliriz.

*Emekte birleşeceğiz. Solda Birleşeceğiz, sosyalizmde birleşeceğiz. Cumhuriyet’i emekle özgürleştireceğiz! Emeğin cumhuriyetini, barışın cumhuriyetini, eşitliğin-özgürlüğün cumhuriyetini, kardeşliğin cumhuriyetini, devrimci cumhuriyetimizi adlı adınca sosyalist cumhuriyeti mutlaka kuracağız. Kazanacağız dostlarım, mutlaka kazanacağız!”