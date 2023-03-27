Erkan Baş ile popüler olan şarkıyı Mansur Yavaş da çok beğenmiş

Simge’nin ‘Aşkın Olayım’ şarkısı müzik listelerinde kaçıncı sırada bilmiyoruz fakat siyasette zirvede olduğu aşikar. Öyle ki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile popüler olan şarkı, şimdi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim kampanyasında yer aldı.

Şarkıcı Simge Sağın’ın 2018’de çıkan ‘Ben Bazen’ albümünde yer alan, sözleri Onurr’a ait olan şarkı, Erkan Baş’ın görüntülerine hayranları tarafından montajla eklenince sosyal medyada gündem olmuştu.

Gençler arasında popüler olan şarkıyı Mansur Yavaş da beğenmiş olacak ki gençlere, ‘Aşkın Olayım’ şarkısının yer aldığı bir video paylaşarak seslendi.

Katılımın Yüzü Gençliğin Sözü etkinliğimize İYİ Parti Genel Başkanımız Sn. @meral_aksener de eşlik etti. Birlikte geleceğimizin mimarlarını dinledik.



Gençlerimiz en için büyük dileğimiz özgür ve iyi bir gelecek. Bunu birlikte başaracağız. pic.twitter.com/gqMvLui3AO — Mansur Yavaş 2023 (@mansuryavas23) March 27, 2023

Icardi ile özdeşleşmişti

‘Aşkın olayım’ şarkısı, siyasetten de önce de spor dünyasındaydı. Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin attığı her golün ardından stadyumda çalınıyor.