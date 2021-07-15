Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın sayılarla daha ne kadar cambazlık yapacağını birkaç ay içinde göreceğiz

Mayıs dönemi iş gücü istatistikleri Türkiye’nin kronik işsizlik sorunu olduğu gerçeğini yansıtmıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ve işten çıkarma yasağının sona ermesinin iş gücü istatistiklerinde yarattığı tahribatın gerçek boyutları iki ay sonra daha net görülecek.

Ekonomik kriz koşullarında işsizlik oranlarının gerçekte olduğundan çok daha düşük açıklanmasının temel nedenleri arasında istihdam edilenlerin sayısında yaşanan hızlı gerileme ve iş bulma ümidini kaybeden ümitsiz işsizlerin iş aramaktan vazgeçmesi yer alıyor. Aktif iş gücünün en dinamik kesimini oluşturan gençler ve kadınlar, işsiz ve ümitsiz bir yaşama mahkum edilirken, iktidarın sayılarla daha ne kadar cambazlık yapacağını birkaç ay içinde göreceğiz.

Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı