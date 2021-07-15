Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erkan Aydoğanoğlu: İktidarın sayılarla daha ne kadar cambazlık yapacağını birkaç ay içinde göreceğiz

Mayıs dönemi iş gücü istatistikleri Türkiye’nin kronik işsizlik sorunu olduğu gerçeğini yansıtmıyor. Kısa çalışma ödeneği uygulamasının ve işten çıkarma yasağının sona ermesinin iş gücü istatistiklerinde yarattığı tahribatın gerçek boyutları iki ay sonra daha net görülecek.

Ekonomik kriz koşullarında işsizlik oranlarının gerçekte olduğundan çok daha düşük açıklanmasının temel nedenleri arasında istihdam edilenlerin sayısında yaşanan hızlı gerileme ve iş bulma ümidini kaybeden ümitsiz işsizlerin iş aramaktan vazgeçmesi yer alıyor. Aktif iş gücünün en dinamik kesimini oluşturan gençler ve kadınlar, işsiz ve ümitsiz bir yaşama mahkum edilirken, iktidarın sayılarla daha ne kadar cambazlık yapacağını birkaç ay içinde göreceğiz.


Erkan Aydoğanoğlu’nun yazısı

SON HABERLER

Anonymous’tan Sedat Peker paylaşımı: Bazı bilgileri saklıyor

Ünlü hacker grubu Anonymous, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in bazı bilgileri sakladığını ve sadece tek tarafı hedef aldığını belirtti. Peker’in ‘kayıp silah’ iddialarına atıf Anonymous, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın özel bir ordusu olduğunu öne sürdü.

‘Kayyım rektör’ Bulu görevden alındı

Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla atanan ve ‘kayyım rektör’ olarak anılan Prof. Dr. Melih Bulu, yine Erdoğan’ın kararıyla görevden alındı.

Almanya’dan Türkiye’ye Libya mesajı

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Libya’dan yabancı güçlerin çekilmesine Suriyeli paralı askerlerden başlanması ve ardından düzenli güçlerin de ülkeyi terk etmesi gerektiğini söyledi.