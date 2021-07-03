Erk Acarer: Kokainden ‘FETÖ borsasına’ bütün yollar neden İzmir’e çıkıyor?

Serkan Kurtuluş şimdi Arjantin’de hapiste ve Türkiye’nin onu almak için büyük baskısı var. Anlaşılan o ki, Ahmet Kurtuluş bildiklerini anlatacak olsa yer yerinden oynayacaktı. Polis yelekli bir şahıs tarafından öldürüldü. Basit bir cinayet mi? Açıkçası öyle kalması istendi.

Önemli bir cinayet dosyası neden önce Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları savcısına verilip uzun süre onda tutulur ki? Neden dosyada gizlilik kararı var ve Ahmet Kurtuluş’un ses getirecek telefon kayıtları niye bu gizlilik kapsamında. Çok daha önemli iddialar da var. Bu çark içindeki makamlarının Binali Yıldırım ekibi olduğuna ilişkin bilgileri bulunuyor.

Sorulacak soru çok. Emniyet ve savcılık neden yeterli araştırmayı yapmadı? Bir ekip varsa, Yıldırım’ın ilgisi nedir? Son noktada nereye bağlanıyor? Kokainden, ‘FETÖ borsasına’ bütün yollar neden mutlaka İzmir’e çıkıyor?

Erk Acarer’in yazısı