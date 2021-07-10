Erk Acarer: İlişkiler ağını 30 Haziran’da yazdım; aynı gün bir İngiltere numarasından mesaj aldım

Not: İfademe ekleyeceğim bölüm: Bu ilişkiler ağını, 30 Haziran’da yazdım, fotoğrafları da o tarihte yayınladım. Aynı gün bir İngiltere numarasından, mesaj aldım. Bir dergi röportaj yapmak istiyordu. Hemen olması için ısrar ettiler. Bir saat sonra yola çıkacaklarını söylediler. Sözde yoldan arayıp adres aldılar. Biraz safçaydı ama ikna oldum. Fakat gelmediler. Bir başka güne ertelediklerini söylediler. O gün de gelmeyince, ‘Siz kimsiniz’ diye mesaj attım. Göz emojisi koydular. Bana göre ‘Bu seni gözlüyoruz’ demekti. Aynı gece, ‘Sana tahmin ettiğinden yakınız’ mesajı gönderdiler. Üzerinde durmadım, telaşlanmadım. İşlerim yoğundu, savdım.”

Erk Acarer’in yazısı