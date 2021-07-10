Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: İlişkiler ağını 30 Haziran’da yazdım; aynı gün bir İngiltere numarasından mesaj aldım

Not: İfademe ekleyeceğim bölüm: Bu ilişkiler ağını, 30 Haziran’da yazdım, fotoğrafları da o tarihte yayınladım. Aynı gün bir İngiltere numarasından, mesaj aldım. Bir dergi röportaj yapmak istiyordu. Hemen olması için ısrar ettiler. Bir saat sonra yola çıkacaklarını söylediler. Sözde yoldan arayıp adres aldılar. Biraz safçaydı ama ikna oldum. Fakat gelmediler. Bir başka güne ertelediklerini söylediler. O gün de gelmeyince, ‘Siz kimsiniz’ diye mesaj attım. Göz emojisi koydular. Bana göre ‘Bu seni gözlüyoruz’ demekti. Aynı gece, ‘Sana tahmin ettiğinden yakınız’ mesajı gönderdiler. Üzerinde durmadım, telaşlanmadım. İşlerim yoğundu, savdım.”

Erk Acarer’in yazısı


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Kayıp silah sayısı dört yılda yüzde 720 artmış: İçişleri hala arıyor

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ‘envantere kayıtlı olmayan silah teslimatı’ iddiaları, Türkiye’deki kayıp silahları yeniden gündeme getirdi. Konuyu Meclis’te defalarca gündeme getiren CHP eski Balıkesir milletvekili Mehmet Tüm Diken’e yaptığı açıklamada “Peker’in açıklamalarından görüyoruz ki kayıtlı olmayan silahlar da belirli bir gruba dağıtılmış. Darbeden sonra bir de envantere kayıtlı olan büyük bir silah kaybı var” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde rekor seviyede silah kaybı olduğunu belirten Tüm “Bunun hesabını vermesi gereken Soylu’dur. İçişleri Bakanlığı hala kayıp silahları arıyor” dedi. Tüm ayrıca kayıp silahların ‘ruhsatsız silah’ satışlarıyla legalleştirildiğini de öne sürdü.