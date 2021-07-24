Diken

Yaramazlara biraz batar!

Erk Acarer: İkinci Suriye vakası endişesi ortaya çıkıyor

Sınırdaki yığılmaya 22 gün önce Afganistan’dan yola çıkanlar da eklenecek. Böylece geçişler, bir süredir izlenen günlük bin 500 ortalamasının 2-3 katına çıkacak. Pakistan ile İran, ülkelerine yönelik yeni Afgan göçüne sıcak bakmıyor. Kalıcı bir göç dalgası istenmiyor. Verileri üst üste koyunca, Van kapılarında ikinci bir Suriye vakası endişesi ortaya çıkıyor.

Erk Acarer’in yazısı


SON HABERLER

Söyle bakalım, kökün dışarıda mı!

Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.

Aşılanan ya da hastalığı geçirenler neden hala risk altında?

Milyarlarca insanın Covid-19’a karşı aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerin sayısı -aşılanmış olsalar bile’ artıyor. Virüsle enfekte olmak da yeniden hastalanmaya karşı garanti bir koruma sağlamıyor ve mükemmel bir bağışıklık da oluşturmuyor.

İklim değişikliği 50 yılda 1 milyona yakın can kaybına neden oldu

Birleşmiş Milletler iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre son 50 yılda, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kuraklık, fırtına, sel ve aşırı sıcaklar yüzünden dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.