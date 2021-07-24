Erk Acarer: İkinci Suriye vakası endişesi ortaya çıkıyor

Milyarlarca insanın Covid-19’a karşı aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerin sayısı -aşılanmış olsalar bile’ artıyor. Virüsle enfekte olmak da yeniden hastalanmaya karşı garanti bir koruma sağlamıyor ve mükemmel bir bağışıklık da oluşturmuyor.