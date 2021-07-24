Erk Acarer: İkinci Suriye vakası endişesi ortaya çıkıyor

Sınırdaki yığılmaya 22 gün önce Afganistan’dan yola çıkanlar da eklenecek. Böylece geçişler, bir süredir izlenen günlük bin 500 ortalamasının 2-3 katına çıkacak. Pakistan ile İran, ülkelerine yönelik yeni Afgan göçüne sıcak bakmıyor. Kalıcı bir göç dalgası istenmiyor. Verileri üst üste koyunca, Van kapılarında ikinci bir Suriye vakası endişesi ortaya çıkıyor.
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Söyle bakalım, kökün dışarıda mı!
Birkaç yıl önce yine Diken’de, iktidarın en büyük müttefiklerinden birinin, ‘bir kesim’ ulusalcı olduğunu anlatmaya çalışmıştım, şimdi aynı konuya girip uzatmaya gerek yok, bana kalırsa her şey açık.
Aşılanan ya da hastalığı geçirenler neden hala risk altında?
Milyarlarca insanın Covid-19’a karşı aşılanmasına rağmen enfekte olan kişilerin sayısı -aşılanmış olsalar bile’ artıyor. Virüsle enfekte olmak da yeniden hastalanmaya karşı garanti bir koruma sağlamıyor ve mükemmel bir bağışıklık da oluşturmuyor.
İlk defa büyük bir banka, kripto fonları bireysel müşterilere açtı
ABD’li bankacılık devi JPMorgan, tüm bireysel varlık yönetim müşterilerine kripto para fonları için erişim sağlayan ilk büyük banka oldu.
Bakan Selçuk üstüne alınmadı: ‘İdam ve kafa kesme’li dergi yetki alanında değilmiş
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Diyanet-Sen’e bağlı ‘idam ve kafa kesme’ görsellerinin olduğu ‘çocuk dergisi’ hakkındaki sorulara verdiği yanıtta sorumluluktan kaçındı. Selçuk, konunun görev, yetki ve sorumluluk alanlarına girmediğini savundu.
İklim değişikliği 50 yılda 1 milyona yakın can kaybına neden oldu
Birleşmiş Milletler iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili çarpıcı bir rapor yayınladı. Rapora göre son 50 yılda, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kuraklık, fırtına, sel ve aşırı sıcaklar yüzünden dünya genelinde 1 milyonun üzerinde kişi hayatını kaybetti.