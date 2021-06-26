Erk Acarer: Deniz Poyraz’ın ön otopsi raporuna ilişkin bilgiler içinde çarpıcı nokta

İşlenen cinayetteki yeni bilgiler ise çok daha tehlikeli bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. 38 yaşındaki Deniz Poyraz’ın ön otopsi raporunun inceleme aşaması bitmek üzere. Rapora ilişkin bilgiler içinde çarpıcı bir nokta bulunuyor:

Poyraz’ın bedeninde sadece kurşun yarası değil, başka cisimlerin izleri de var. Bu bilgi, 27 yaşındaki katil Onur Gencer’in, genç kadının bedenine öldürmeden önce ya da öldürdükten sonra işkence yaptığını gösteriyor. Suriye’den alışık olduğumuz cihadist bir yöntem.

Cinayetin işleniş biçimi ve siyasetin sahiplenişi, bir kez daha Türkiye’nin yüz yüze bırakıldığı riskleri gösteriyor. Bozkurt işaretinden Rabia’ya, Türkçülükten İslamcılığa bir şiddet kardeşliği. Gencer; hem cinayet öncesi hem de sonrası ‘kan kusturmak’ ifadelerini kullandı.

Erk Acarer’in yazısı