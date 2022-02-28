Ergin Yıldızoğlu: Bu felaketlerden karlı çıkacak olanlar da var

Tabii bu felaketlerden kârlı çıkacak olanlar da var. En başa silah sanayisini sayabiliriz. Avrupa şimdi, panik içinde ve ABD’nin de teşvikiyle daha fazla silahlanmaktan, NATO’yu güçlendirmekten, “stratejik egemenlik” bağlamında kendi ordusunu inşa etmekten söz etmeye başladı. Hemen arkasından petrol ve gaz fiyatlarındaki artışlardan beslenecek enerji sektörünü, Arap otokrasilerini, yeniden kârlı hale gelen kaya gazı gibi yeni teknolojileri uygulayan işletmeleri ekleyebiliriz.

Madalyonun öbür yüzündeyse, savaşta tüketilen patlayıcıların, dizel motorlarının, Rusya içine kapanmaya zorlanınca artacak olan Sibirya madenlerini ve topraklarını geliştirme çabalarının atmosfere ekleyeceği karbon dioksitten çok daha etkili, metan gazı ve diğer gazlar ve atıklar var. Doğum ağır ve çok sancılı olacak gibi görünüyor.

Ergin Yıldızoğlu’nun yazısı