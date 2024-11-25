Eren Aka: Türkiye'de kaç kişide çakar izni olduğu paylaşılırsa kamuoyu bilgilenmiş olur… 

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Okurların çoğundan, çakar ve tepe lambası kullanımıyla ilgili sorular ve şikâyetler alıyorum. Bir okurumuz, İstanbul’da sabah trafiğinde yanından çok sayıda çakarlı araç geçtiğini ve polislerin kontrol edip yolladığını dile getirdi. Evet, geçen hafta, yetkisiz çakar kullanan sürücülere 96 bin lira trafik idari para cezası uygulanacağını hatırlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücü belgelerinin 30 gün süreyle geri alınacağını ve aracın 30 gün trafikten men edileceğini anımsattı.

Ancak okurumuzun şikâyetine benim de bir eklemem olacak: Elimden geldiğince İstanbul’daki trafik denetimlerine katılıyorum. Kendi gözlemim de okurların dediğiyle uyuşuyor. Polis memurlarının durdurdukları 10 araçtan 9’unun genelde çakar izni bulunuyor. Bu araçların çoğunluğu lüks şirket araçları! Sorunun temelinde cezalardan ziyade bu izinlerin kolayca verilmesi yatıyor.

Ayrıca, Bakan Bey’in düzenli olarak kamuoyu ile paylaştığı ihlal rakamları var. Bir de Türkiye’de kaç kişide çakar izni olduğu paylaşılırsa kamuoyu bilgilenmiş olur…

Bu konuyla ilgili önemli bir iddia da var, onu da dile getirmezsem denetime gittiğim memur arkadaşlara haksızlık etmiş olurum. Görevli memurların verdiği bilgiye göre, Adliye servisleri de çakarlı lamba takıp emniyet şeridini kullanıyor; ben de çok kez şahit oldum. Bu araçları durdurup ceza kesiyorlar, ancak memurların dediğine göre, bu araçla giden gelen hâkim ve savcılar, bu cezaları mahkeme yoluyla iptal ediyormuş.

Bu konunun da incelenmesi gerektiğini düşüyorum…

Eren Aka’nın yazısı

