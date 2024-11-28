Eren Aka: 'TCDD'nin bu ilkel hemzemin geçit sistemlerini yenilemesi gerekiyor'

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Bu hafta yazıma bir okurumuzun önemli bir şikâyetiyle başlamak istiyorum. Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar artık can yakıyor.

Sadece geçen hafta Manisa, Hatay, Kırklareli, Zonguldak, Denizli, İzmir ve Muş’tan acı haberler geldi. Hem ölümler hem de yaralanmalar yaşandı.

Okurumuz, bu konuda çok haklı bir noktaya parmak basıyor:

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) artık bu ilkel hemzemin geçit sistemlerini yenilemesi gerekiyor. Teknoloji çağında yaşıyoruz, Teknofest’te gururla izlediğimiz teknolojilerden biri bile burada hayat kurtarabilir. Mesela birçok otoparkta gördüğümüz yerden açılan bariyer sistemleri bu geçitlerde uygulansa kazaların önüne geçemez miyiz? Umarım TCDD bu soruna bir çözüm üretir” dileğinde bulunuyor.

Eren Aka’nın yazısı