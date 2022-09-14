Erdoğan ‘zamanı büktü’: ‘Ücretsiz ulaşım’ kararı 15 gün sonra geldi

4736 sayılı kanun gereği, resmi tatiller dahil ücretsiz kullanılamayan Ankara’daki Başkentray, İstanbul’daki Marmaray ve İzmir’deki İZBAN’ın 30 Ağustos 2022’de ücretsiz kullanılmasını bu kanun kapsamından çıkaran cumhurbaşkanı kararı bugün yayımlandı.

Üç toplu ulaşım hizmeti de 30 Ağustos’ta ücretsiz kullanılmıştı, ama kararın bundan 15 gün sonra açıklanması dikkat çekti.

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‘Kamu Kurum ve Kuruluşların Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Kapılması Hakkında Kanun’un birinci maddesi gereği bu hizmetler cumhurbaşkanı kararı olmadan ücretsiz kullanılamıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda söz konusu cumhrubaşkanı kararı çıkmadan işletmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na ait Marmaray, Başkentray ve İZBAN geceyarısına kadar ücretsiz kullanılmıştı.

İndirim uygulamasını kanun hükmünden muaf tutan cumhurbaşkanı kararıysa 15 gün sonra bugün Resmi Gazete yayımlandı.