Erdoğan, Ukrayna’ya gidecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 18 Ağustos Perşembe Ukrayna’ya gidecek. Cumhurbaşkanının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’le üçlü görüşmesi bekleniyor.

3 Şubat 2022. (Fotoğraf: AA)

Cumhurbaşkanlığı’nın konuya ilişkin açıklaması şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy’nin davetine icabetle 18 Ağustos 2022 tarihinde Lviv’e günübirlik bir çalışma ziyareti gerçekleştireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ukraynalı mevkidaşıyla yapacakları görüşmelerde, stratejik ortaklık düzeyindeki Türkiye-Ukrayna ilişkileri tüm veçheleriyle değerlendirilecektir.

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres’in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülmekte olup, söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya savaşının diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacaktır.”