Erdoğan: Tütüne ve alkollü içeceklere karşı caydırıcı önlemler alıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tütün ürünleri ve yasaklı maddelerden alkollü içeceklere, internet ve ekran bağımlılığından kumar bataklığına karşı caydırıcı önlemler alıyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı, Uluslararası Yeşilay Federasyonu Forumu’nda konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

‘LGBT gibi sapkın akımlar toplumu enfekte etmesin diyorsak…’

* Tütün ürünleri ve yasaklı maddelerden alkollü içeceklere, internet ve ekran bağımlılığından kumar bataklığına, nesillerimizi doğrudan tehdit eden bu tehlikelere karşı caydırıcı önlemler alıyoruz.

* Şu gerçeği açık açık söylemek durumundayım. Şayet sanal bahis ve kumar girdabında boğulmuş, varını yoğunu kaybetmiş nesiller görmek istemiyorsak, zihinleri ve bedenleri esir eden, yuvaları yıkan alkol ve madde bağımlılığını bertaraf etmekte eğer kararlıysak, ‘LGBT gibi sapkın akımlar toplum bünyemizi enfekte etmesin, bilhassa yeni kuşakları zehirlemesin’ diyorsak, ‘Bilgili, şuurlu, sağlıklı nesillerle Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşalım’ diyorsak, bu mücadeleyi hep birlikte omuz omuza vermek mecburiyetindeyiz.

‘İnsanlarımız 28 Şubat’ta alkol kullanmadığı için mesleklerinden atıldı’

* Ancak muhataplarımızdan, özellikle muhalefet cenahından aynı sorumlu tavrı ne yazık ki göremiyoruz. Bağımlılıkla mücadele gibi bir konunun dahi ideolojik takıntılara kurban edildiğini üzülerek görüyoruz. Muhalefetin ülke ve milletin asıl gündeminden kopuk tutumu maalesef burada da karşımıza çıkıyor. Biliyorsunuz ülkemizde alkol tüketimi çok yanlış bir şekilde on yıllar boyunca bir çağdaşlaşma, bir modernleşme projesi olarak lanse edildi. Hatta bir dönem devlet ricali eliyle içki kullanımı teşvik edildi. Yakın tarihimizde gümrük ve tekel bakanlarının ‘Bol içki ve sigara içilir inşallah’ diyerek bar açtığı utanç sahnelerine şahit olduk. Bu mesele öyle bir hal aldı ki 28 Şubat döneminde alkol kullanmadığı için insanlarımız fişlendi hatta mesleklerinden atıldı. İçki, kişisel bir tercihten ziyade bir kimlik meselesi haline getirildi, baskı ve dayatma aracı olarak kullanıldı.

‘Çağdaşlığı kadeh tokuşturmakta gören cins mi cins zihniyet’

* Bir tarafta ‘Bedava yapacağız’ dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Kendi insanının sağlığını düşünmeyen, dahası çağdaşlığı bilimde, teknolojide, kalkınmada, kültürde değil de kadeh tokuşturmakta gören bu cins mi cins zihniyeti milletimizin vicdan ve ferasetine havale ediyorum.

‘Afedersiniz biranın fiyatını dert ettikleri kadar suyu dert etmiyorlar’

* Milletimiz hizmet bekleyedursun bunların devraldıkları belediyelerdeki ilk icraatlarından biri sosyal tesisleri adeta meyhaneye çevirmek oluyor. Bir tarafta ‘Bedava yapacağız’ dedikleri suyun fiyatını 10 kat artırırken, bakıyorsunuz diğer tarafta alkollü içki fiyatlarını indirmekten bahsediyorlar. Affedersiniz rakının, viskinin, biranın, şarabın fiyatını dert ettikleri kadar halkımıza astronomik rakamlarla sattıkları suyun fiyatını dert etmiyorlar. Madem ucuzlatacak bir hizmet arıyorsunuz, suyun fiyatını ucuzlatın ya, hadi görelim sizi.

‘Milli içkimiz ayrandır’ dediğimiz için acımasızca eleştirildik’

* ‘Milli içkimiz ayrandır’ dediğimiz için acımasızca eleştirildik. Bir tanesi benim. Öyle dediğim için eleştirildim. Sigarayla mücadeleyi önemsediğimiz için saldırıların hedefi olduk. Alkolün sebep olduğu toplumsal felaketlere dikkati çektiğimiz için yasakçı ilan edildik. Son olarak 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde benzer ithamlarla, iftiralarla karşılaştık