Erdoğan: Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez, Avrupalı dostlarımızın da artık bu hakikatle yüzleşmesini, tam üyelik sürecini ilerletmesini bekliyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, AKP Kongre Merkezi’nde ‘Büyükelçiler ile İftar’ programında konuştu.

Cumhurbaşkanının sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

Filistin-İsrail

* Küresel karar alma mekanizmalarının dünyanın değişen şartlarına uyum sağlamasının vakti çoktan gelmiştir.

* Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan Müslümanların artık karar alma süreçlerinde hak ettikleri şekilde temsil edilmesi gerekiyor.

* İsrail bölgede istikrarasızlık üretererek kendi güvenliğini sağlayamaz. 1967 sınırları temelinde bir Filistin devleti kurulmadan İsrail de aradığı huzura kavuşamayacaktır.

* İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgimiz olduğunu bugün bir kere daha muhataplarına önemle hatırlatmak istiyorum.

* Batı Şeria’yı ilhak çağrıları yetmezmiş gibi bir de Mescid-i Aksa’yı hedef alan kışkırtmalarıyla İsrailli yetkililer ateşle oynamaktadır.

Ukrayna-Rusya savaşı

* Müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteğe hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

Suriye

* 8 Aralık’ta Suriye’de yeni bir dönem başlamıştır. Yeni yönetimin gösterdiği gayretleri takdirle karşılıyor, kendilerine gereken her türlü desteği sağlıyoruz.

* Hepimizin Suriye halkını ayağa kaldırma çabalarına destek olması gerekiyor. Suriye’deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir. Bölgemizin bir asır önce olduğu gibi yeni haritalar üzerinden dizayn edilmesine, parçalanmasına müsaade etmeyeceğiz.

Avrupa Birliği

* Türkiyesiz bir Avrupa güvenliği düşünülemez. Avrupalı dostlarımızın da artık bu hakikatle yüzleşmesini, tam üyelik sürecini ilerletmesini bekliyoruz.

* Türkiye’nin hak ettiği şekilde yer almadığı bir Avrupa’nın küresel aktör olarak varlığını sürdürmesi giderek imkansız hale geliyor.

* Avrupa’nın ayrılmaz bir parçası olarak, Avrupa Birliğine üyelik sürecimizi stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz.