Erdoğan: Şayet sözler tutulmazsa günah bizden gider

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Şayet verilen sözler tutulmaz sürekli oyalama, göz boyama isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider” dedi.

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DEM Parti heyeti üç görüşmenin ardından 27 Şubat’ta Öcalan’ın ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ başlıklı açıklamasını İstanbul’da aktarmıştı.

Öcalan, tüm silahlı grupları ‘silah bırakma’ya, PKK’yı kendini feshetmeye çağırmıştı.

PKK, bugün Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyarak ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde düzenlenen ‘Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Programı’nda konuştu.

Cumhurbaşkanının süreç hakkındaki açıklamaları şöyle:

*Halen devam eden operasyonlarımızı gerekiyorsa taş üstünde taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz.

*Birtakım marjinal gruplar hariç, terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin kahir ekseriyeti tarafından müspet karşılanmış, desteklenmiştir.

*Sınırlarımızın ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek demokrasinin ve kardeşliğin asrı olacak Türkiye Yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyoruz.

*Kazanan, pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak, kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı evlatlarımız olacak.

*Bu girişimin içinde şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, sizleri üzecek, başınızı yere eğdirecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır.

*Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar bu emanetlere samimiyetle sahip çıktık. Yarın da baş tacı etmeyi sürdüreceğiz.