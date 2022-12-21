Erdoğan, MTV zammını yüzde 25’e kadar indirebilirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisi (MTV) için zam oranını yüzde 61,5’e çekti. Halbuki Erdoğan bu oranı yüzde 24,6’ya kadar indirebilirdi.

Erdoğan motorlu taşıtlar vergisi için zam oranını daha da indirebilirdi. (AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2023 için geçerli olan yeniden değerleme oranını (YDO) yüzde 122,93 olarak belirlemişti. Bu oran 1994’ten bu yana açıklanan en yüksek oran oldu. Daha önce en yüksek oran 1994’te yüzde 107,6 olmuştu.

Devletin enflasyonu olarak da tanımlanabilecek YDO, her yıl kasımda, ekim verilerine göre açıklanıyor.

Hesaplama, bir önceki yılın aynı dönemine göre yurt içi üretici fiyat endeksine göre yapılıyor. Buna göre de vergi, harç ve cezalar artırılıyor.

Normal şartlarda, cumhurbaşkanı müdahale etmediği sürece motorlu taşıtlar vergisi için zam oranının yüzde 122,93 olması gerekiyor ama cumhurbaşkanının vergi artış oranını değiştirme yetkisi var.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na göre, cumhurbaşkanı zam oranında YDO’nun yüzde 50’sini geçmemek şartıyla zam ya da yüzde 80’i geçmemek koşuluyla indirim yapabilir.

Buna göre Erdoğan, motorlu taşıtlar vergisi için zam oranını en yüksek yüzde 184,395, en düşük yüzde 24,586 yapabilirdi. Ama Erdoğan zam oranını sadece yüzde 61,5’e çekmeyi ‘uygun gördü.’

Geçen günlerde Erdoğan, herkesin 2023 için enflasyon hesabını yüzde 20’lere göre yapması gerektiğini söylemişti.