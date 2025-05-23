Erdoğan kürtaj için 'cinayet' dedi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Tıbbi zorunluluklar haricinde özünde bir cinayet olan kürtaj yine aynı çevreler tarafından masumlaştırıldı” dedi.

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Uluslararası Aile Forumu’na katılan Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

LGBT belası

* Sırf LGBT belasını eleştirdiği için sanatçılar, iş adamları, siyasetçiler, bilim insanları linç edilmekte, adeta yaşayan birer ölüye çevrilmektedir.

* LGBT sapkınlığına karşı mücadele, aynı zamanda özgürlük mücadelesi, haysiyet ve insanlığın istikbalini kurtarma mücadelesidir.

Kürtaj cinayet

* 1960’lardan itibaren dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi benzer politikalar uygulandı. Tıbbi zorunluluklar haricinde özünde bir cinayet olan kürtaj yine aynı çevreler tarafından masumlaştırıldı, sıradan hale getirildi.

Felaket

* Neticede demografik dengemiz alt üst oldu. Bugün bu yanlışla çok dramatik bir şekilde yüzleşiyoruz. TÜİK’in açıkladığı veriler, ülkemizin karşı karşıya olduğu tehditleri açıkça ortaya koyuyor.

* Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihimizde ilk kez 1,48’e gerilemiş durumda. Bu bir felaket. Bu rakam, kritik eşik olan 2,1’in çok altında bir seviyedir.

* Modernleşmeyi ailesizleşme ve yalnızlaşma gibi iki kavram üzerine bina eden anlayışın bireye de topluma da huzur vermesi mümkün değildir.

* Kişisel konforu önceleyen yaşam biçimi, gençlerden başlayarak maalesef toplumun kılcallarına doğru hızla sirayet ediyor.

* Dayanışmacı aile yapısı, küresel pazar aktörlerinin tercih ettiği, tasvip ettiği, istediği bir durum asla değildir.

* Birileri ısrarla kabul etmek istemese de ailesinden koparılmış, millet bağı zayıflamış bireyin özgür ve özgün olmasına imkan yoktur.

Aile 10 yılı

2026-2035 dönemini ‘Aile ve Nüfus 10 Yılı’ ilan ediyoruz.