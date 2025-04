Erdoğan: Kültür ve sanatta kimsenin dünya görüşüne bakmıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Kültür ve sanatta kimsenin dünya görüşüne, siyasi tutumuna bakmıyor, ülkeye, millete, topraklara aidiyet duyan herkesi baş tacı etmeye özen gösteriyoruz” dedi.

Fotoğraf: AA

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuştu.

Erdoğan sekiz ayrı dalda verilen ödüllerin sahiplerini açıklarken ‘neoliberal kültür akımlarına ve dijitalleşmeye karşı gelenekli sanatları muhafaza etmek gerektiğini’ belirterek ödüllerin bu amaç doğrultusunda verildiğini söyledi.

Erdoğan’ın konuşmasının ilgili kısmı şu şekilde:

“Bilim ve kültür erbabımızın çalışmalarıyla bu mirası ihya etmek, zenginleştirmek ve geleceği çok güçlü bir şekilde kucaklamak zorundayız. Bu noktada her birinize, her birimize önemli vazifeler düşüyor. İçine sirayet ettiği her bünyeyi teklifleştiren neoliberal kültür akımlarının ve dijitalleşmenin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini artırdığını görüyoruz. Bunun için tarihten süzülüp gelen gelenekli sanatlarımızı muhafaza etmeli, ilmi ve kültürel çalışmalarımızı günümüzün sunduğu imkanlarla çok daha ileri noktalara taşımalıyız. Bu ödülleri bu amaç doğrultusunda icra ediyoruz.”

Törende verilen ödüllerse şöyle: