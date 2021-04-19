Erdoğan kandırılmıştı, Davutoğlu da ‘yanılmış’

Eski başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, başbakanlığı bıraktığı görüntüleri paylaşarak “Yanılmışım” dedi.

Fotoğraf: AA

Davutoğlu, Twitter hesabından yayınladığı videoda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve damadı Berat Albayrak’ın söz ve görüntüleri eşliğinde bir televizyon programında sarf ettiği şu sözlerine yer verdi: “Böylesine kibre, böylesine şatafata geleceklerini bilseydim o ifadeleri (Erdoğan ve AKP yönetimini övdüğü sözleri kastediyor) söylemezdim. Hala insani bir özün, değerlerin yaşadığını sanmıştım. Yanılmışım.”

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AKP’nin ‘yolsuzluklar ve şatafat sebebiyle çöktüğünü’ öne süren eski başbakan, “AK Parti’yi bitiren iş çürümedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 2015’te Ergenekon ve Balyoz soruşturmalarından bahsederken, ‘FETÖ’yü kastederek, “Bu operasyonlarla şahsım başta olmak üzere, tüm ülke yanlış yönlendirildi, aldatıldı” demişti. Erdoğan darbe girişiminin ardından da, “Bunlara ben de yardımcı oldum. Rabbim ve halkım affetsin” diye konuşmuştu.