Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “İnşallah 2021’i yüzde 9’luk büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz” dedi.

Resmi ziyarette bulunduğu Angola’da Türkiye-Angola İş Forumu’na katılan Erdoğan, şunları söyledi: “2020 yılında birçok G20 ülkesi havlu atarken biz yüzde 1,8 ile en çok büyüyen ikinci ülke olduk. Bunun tesadüfi bir büyüme olmadığını, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde ise yüzde 21,7 büyüme oranlarıyla teyit ettik. İnşallah 2021’i yüzde 9’luk bir büyümeyle tamamlamayı öngörüyoruz.”

Türkiye’nin 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’ına göre büyüme tahmini 2022’de yüzde 5, 2023 ve 2024’te yüzde 5.5.