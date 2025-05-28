Erdoğan HSK'ya dört üye atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) görev süresi 7 Haziran’da dolacak dört üyenin yerine yeni atamalar yaptı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Erdoğan’ın HSK’ya üye atadığı isimler şöyle:

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu

Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş

İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir

Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür

Meclis’te 21 Mayıs’taki seçimle de HSK’ye Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.