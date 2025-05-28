Erdoğan HSK'ya dört üye atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) görev süresi 7 Haziran’da dolacak dört üyenin yerine yeni atamalar yaptı.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre Erdoğan’ın HSK’ya üye atadığı isimler şöyle:
- Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu
- Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Serdar Ateş
- İstanbul Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Sait Özdemir
- Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Bülent Küfüdür
Meclis’te 21 Mayıs’taki seçimle de HSK’ye Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki seçilmişti.