Erdoğan emekli maaşlarını temmuzda 'masaya yatırma' sözü verdi

Seçimden önce emeklilerin zam beklentisine kapıyı kapatan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, temmuza işaret etti.

Tayyip Erdoğan. (AA)

Erdoğan emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirtince bu konuda seçimden önce bir adımın atılacağı beklentisi oluşmuştu.

Ancak Erdoğan önceki günlerde “Şimdi bu ara çıkardılar bir şey: Emeklinin maaşlarını artıralım” diyerek, zaten bu konuda gerekli tüm adımları attıklarını savundu.

Tepkiler oluşunca Erdoğan’dan bu konuda yeni açıklama geldi.

Bunun üzerine emekliler seçimden önce maaşlarının artacağı beklentisine girdi.

Bursa mitinginde konuşan Erdoğan’ın gündeminde emeklilere zam da vardı.

“Yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin beklediğiniz neticeyi alamıyorsunuz” diyen Erdoğan, devamında şunları kaydetti:

“Hayat pahalılığından en çok etkilenen kesim çalışanlar ve emeklilerdir. Gerçi biz yılbaşında hep asgari ücrette hem emekli maaşında yüzde 50 oranında artışlar yaptık. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de aynı oranda artırdık. Aynı zamanda bir defaya 5 bin lira mahsus ödemede bulunduk. Öncesinde 16 milyon emeklimizin tamamına tek sefere mahsus 5’er bin lira ödemede bulunduk.

Şimdi de banka promosyonlarını 8 bin lira ile 12 bin lira arasına yükselterek emeklilerimize yeni bir imkan sağladık. Önümüzdeki temmuz ayında yılın ilk altı ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız.”