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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, dokuz üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dokuz üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: AA

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre,


* Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren

* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu

* İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu

* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran

* Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu

* Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk

* Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan

* Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici

* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı

Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

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