Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dokuz üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre,
* Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Veysel Eren
* İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu
* İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu
* İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Baran
* Kafkas Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüsnü Kapu
* Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk
* Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Turan
* Sabancı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Leblebici
* Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı
Erdoğan, atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.