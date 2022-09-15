Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre atamalar şöyle:
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Prof. Dr. Nurullah Okumuş
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Prof. Dr. Yusuf Tekin
- Erciyes Üniversitesi – Prof. Dr. Fatih Altun
- Eskişehir Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Adnan Özcan
- Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Yılmaz Çatal
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Prof. Dr. Alptekin Yasım
- Kayseri Üniversitesi – Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
- Kırıkkale Üniversitesi – Prof. Dr. Ersan Aslan
- Konya Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Osman Nuri Çelik
- KTO Karatay Üniversitesi – Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç
- Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Prof. Dr. Recep Bentli
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Prof. Dr. Turhan Kaçar
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
- Samsun Üniversitesi – Prof. Dr. Mahmut Aydın
- Şırnak Üniversitesi – Prof. Dr. Abdurrahim Alkış
- Tarsus Üniversitesi – Prof. Dr. Orhan Aydın
- Trabzon Üniversitesi – ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu