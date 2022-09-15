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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı


Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı.

Fotoğraf: Twitter/Erdoğan

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre atamalar şöyle:


  • Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Prof. Dr. Nurullah Okumuş
  • Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi – Prof. Dr. Yusuf Tekin
  • Erciyes Üniversitesi – Prof. Dr. Fatih Altun
  • Eskişehir Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Adnan Özcan
  • Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Yılmaz Çatal
  • Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Prof. Dr. Alptekin Yasım
  • Kayseri Üniversitesi – Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa
  • Kırıkkale Üniversitesi – Prof. Dr. Ersan Aslan
  • Konya Teknik Üniversitesi – Prof. Dr. Osman Nuri Çelik
  • KTO Karatay Üniversitesi – Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç
  • Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Prof. Dr. Recep Bentli
  • Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi – Prof. Dr. Turhan Kaçar
  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık
  • Samsun Üniversitesi – Prof. Dr. Mahmut Aydın
  • Şırnak Üniversitesi – Prof. Dr. Abdurrahim Alkış
  • Tarsus Üniversitesi – Prof. Dr. Orhan Aydın
  • Trabzon Üniversitesi – ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu

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